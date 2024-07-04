Путин прибыл во Дворец Независимости в Астане

Российский лидер Владимир Путин прибыл во Дворец Независимости в Астане, где примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщили в Кремле.

Председательствует на мероприятии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В саммите примут участие главы делегаций стран ШОС, а также руководители постоянно действующих органов объединения.

В самом начале встречи Белоруссию приняли в Шанхайскую организацию сотрудничества. Лидеры подписали соответствующее решение о предоставлении республики нового статуса. Также в рамах саммита участники подпишут пакет из 24 совместных документов. Членам ШОС предстоит принять итоговые заявления и декларацию, которая подтвердит их приверженность принципам единства и добрососедства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что на саммите также обсудят идею формирования новой системы евразийской безопасности.

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