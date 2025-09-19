Белоруссия выслала из страны советника чешского посольства

Белоруссия объявила персоной нон грата советника посольства Чехии в Минске. Ему предписано покинуть страну в течение 72 часов. Об этом объявила пресс-служба белорусского МИД, сообщил корреспондент БелТА .

Официальный представитель белорусского МИД отметил: недавно власти Польши и Чехии без веских причин предложили белорусским дипломатам, работающим в ранге советника, покинуть их страны.

«Сегодня в Министерство иностранных дел Белоруссии был вызван исполняющий обязанности главы дипломатической миссии Чехии в Беларуси Томаш Крыл. Ему в качестве ответной меры было заявлено об объявлении персоной нон грата чешского дипломата (советника), которому надлежит в течение 72 часов покинуть территорию Белоруссии», — подчеркнул Руслан Варанков.

Сегодня в МИД также вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Беларуси Войцеха Филимоновича. Состоялся подробный разговор о состоянии белорусско-польских отношений. Подробности беседы пока не разглашаются.

Ранее Польша направила колонны военной техники к границе с Белоруссией. Это произошло в тот же день, когда польское правительство консультировалось с представителями НАТО после нарушения воздушной границы страны иностранными беспилотниками.