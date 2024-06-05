Белоруссия вступит в ШОС в июле
Генсек ШОС Чжан Мин: Белоруссия вступит в организацию в июле
Белоруссия станет полноправным участником Шанхайской организации сотрудничества на ближайшем саммите в Астане, который состоится в июле. Об этом объявил генеральный директор ШОС Чжан Мин, его слова привел «Интерфакс».
«На саммите ШОС в следующем месяце будет принято решение о вступлении Белоруссии в состав организации», — сказал Чжан Мин.
По его словам, для ШОС это событие станет по-настоящему историческим прорывом.
«За последние 20 лет ШОС превратилась в крупнейшую всеобъемлющую международную организацию из регионального механизма встреч лидеров стран», — отметил генеральный секретарь объединения.
Президент России Владимир Путин называл Белоруссию ближайшим союзником и стратегическим партнером страны. Глава государства отмечал, что ее членство в ШОС положительно скажется на работе всей организации. Республика подала заявку на вступление в ШОС еще в июле 2022 года.