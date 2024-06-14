Белоруссия тайно продавала оружие Азербайджану — СМИ

Politico сообщило о поставках Белоруссией оружия Азербайджану

Фото: РИА «Новости»

Белоруссия якобы отправляла Азербайджану артиллерию и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявило издание Politico, сославшись на «утечку документов».

Авторы материала отметили, что поставки, по их данных, осуществляли с 2018 по 2022 годы. Некоторое количество вооружений потом применяли в армяно-азербайджанском конфликте.

По данным журналистов, утечка документов оказалась причиной обострения армяно-белорусских отношений.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что армянского посла в Белоруссии отозвали в Ереван. По ее словам, это сделали для консультаций.

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