Белоруссия тайно продавала оружие Азербайджану — СМИ
Politico сообщило о поставках Белоруссией оружия Азербайджану
Белоруссия якобы отправляла Азербайджану артиллерию и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявило издание Politico, сославшись на «утечку документов».
Авторы материала отметили, что поставки, по их данных, осуществляли с 2018 по 2022 годы. Некоторое количество вооружений потом применяли в армяно-азербайджанском конфликте.
По данным журналистов, утечка документов оказалась причиной обострения армяно-белорусских отношений.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что армянского посла в Белоруссии отозвали в Ереван. По ее словам, это сделали для консультаций.