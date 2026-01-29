Терапевт Кухтина назвала рыбу полезным продуктом для укрепления иммунитета зимой

В холодное время года нагрузка на иммунную систему увеличивается, и особое внимание стоит уделить питанию. Врач-терапевт Алина Кухтина рассказала «Газете.Ru» , какие продукты могут помочь поддержать здоровье в зимний период.

По мнению эксперта, рыба — это один из самых полезных продуктов для зимнего рациона. Она содержит омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и полноценный белок, которые особенно важны в это время года. Кухтина отметила, что рыбу можно использовать для компенсации зимнего дефицита витамина D, который возникает из-за малого количества солнечного света.

«Иммунная система требует ресурсов — аминокислот, жирных кислот, витаминов и микроэлементов. Если их не хватает, организм быстрее утомляется и становится более уязвимым», — цитируют врача «Известия».

Врач отметила, что жирные виды рыбы, такие как лосось, скумбрия, сельдь и форель, богаты омега-3 и витамином D. Они особенно хорошо вписываются в зимний рацион. Однако важна и постная рыба — треска, минтай, судак: она дает качественный белок и легко усваивается.