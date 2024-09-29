Белоруссия сообщила о бегстве десятков тысяч украинцев из Европы

Десятки тысяч украинцев предпочитают бежать из стран Европы в Белоруссию. Об этом сообщил глава МИД республики Максим Рыженков в ходе выступления на Генассамблеи ООН.

«Только через белорусскую границу с Евросоюза с начала конфликта переместилось более 250 тысяч украинцев. Вот так из „благополучной Европы“ сегодня бегут явно не к „агрессору“», — отметил он.

В течение месяца на территорию республики прибывают 12-15 тысяч человек. Рыженков подчеркнул, что это намного превышает число беженцев, направляющихся в ЕС через границу Белоруссии.

Министр назвал «выталкивание» мигрантов в Белоруссию еще одной «грязной страницей в книге европейской демократии». Также Рыженков раскритиковал власти Польши за легализацию применения оружия военнослужащими в отношении беженцев.

В Норвегии ужесточили подход к предоставлению убежища беженцам с Украины, поэтому жители «безопасных» украинских регионов не будут получать его в автоматическом режиме.