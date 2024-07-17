Белоруссия распространила безвизовый въезд на граждан еще 35 стран Европы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который распространяет действующий с 2022 года безвизовый порядок въезда в республику для граждан Польши, Латвии и Литвы на граждан еще 35 государств Европы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.

«Решением главы государства принятый в 2022 порядок безвизового въезда в Белоруссию распространен на граждан еще 35 стран Европы», — отметили в ведомстве.

В пограничном комитете добавили, что проезд на территорию Белоруссии осуществляется через все действующие железнодорожные и автодорожные международные пункты пропуска через государственную границу по действительным документам при условии пребывания в республике не более 30 суток со дня въезда.

Кроме того, иностранные граждане могут проследовать транзитом в третьи страны за исключением Российской Федерации. Новый порядок начнет действовать с 08.00 19 июля 2024 года.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости «побыстрее договориться» с Украиной.