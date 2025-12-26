Белоруссия определила районы боевого патрулирования «Орешника»
В Белоруссии определили районы патрулирования комплекса «Орешник». Об этом сообщил начальник Генштаба ВС — первый замминистра обороны республики Павел Муравейко телеканалу ОНТ.
«Проходит слаживание боевых расчетов и привязка к геодезическим координатам», — подчеркнул начальник Генштаба.
Он пояснил, что это делается для развертывания и применения комплекса.
«Все вот эти мероприятия составляют комплекс работ по сокращению срока пуска боевой ракеты», — заключил Муравейко.
Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин доложил президенту Александру Лукашенко о размещении в республике ракетного комплекса «Орешник».
