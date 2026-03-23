Белоруссия начала выпускать застрявшие литовские фуры

Государственный таможенный комитет Белоруссии открыл выезд для польских и литовских грузовиков, застрявших в республике с ноября 2025 года. Решение принял президент Александр Лукашенко после обращения перевозчиков, сообщили в ведомстве .

«Глава государства, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств на литовской регистрации», — подчеркнули в комитете.

Теперь фуры смогут покинуть страну через литовское направление после оплаты хранения по тарифу, который «в разы ниже» ранее установленного.

Машины польских перевозчиков смогут выехать и через польское направление.

Таможня приступила к работе. Дальнейшая скорость пересечения границы будет зависеть от литовской стороны.

На специальных площадках размещено более 1900 транспортных средств — тягачей, прицепов и полуприцепов. Они оказались в Белоруссии из-за недружественных действий литовской стороны, закрывшей пункты пропуска на границе.