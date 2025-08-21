Белоруссия изучит вопрос оснащения комплексов «Полонез» ядерными боеголовками
Белоруссия изучает возможность установки ядерных боеголовок на ракетные комплексы «Полонез». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, сообщило БелТА.
«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты [дальностью] 300 километров. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений», — сказал он.
Уже обсуждают обсуждают вопрос оснащения оружия ядерными боеголовками, добавил Вольфович. Также рассматривают возможность интеграции технологий «Орешника» в другие ракеты, возможно, совместные.
Вольфович отметил, что «Полонез» разработали вместе с Китаем, а затем успешно модернизировали в Белоруссии.
Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия на совместных учениях «Запад-2025» отработают применение ядерного оружия и системы «Орешник». Министр обороны республики Виктор Хренин подчеркнул, что обе страны демонстрируют свою открытость, миролюбие, «но порох всегда надо держать сухим».