Белоруссия изучит вопрос оснащения комплексов «Полонез» ядерными боеголовками

Белоруссия изучает возможность установки ядерных боеголовок на ракетные комплексы «Полонез». Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович, сообщило БелТА .

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты [дальностью] 300 километров. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений», — сказал он.

Уже обсуждают обсуждают вопрос оснащения оружия ядерными боеголовками, добавил Вольфович. Также рассматривают возможность интеграции технологий «Орешника» в другие ракеты, возможно, совместные.

Вольфович отметил, что «Полонез» разработали вместе с Китаем, а затем успешно модернизировали в Белоруссии.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия на совместных учениях «Запад-2025» отработают применение ядерного оружия и системы «Орешник». Министр обороны республики Виктор Хренин подчеркнул, что обе страны демонстрируют свою открытость, миролюбие, «но порох всегда надо держать сухим».