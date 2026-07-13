Белорусов захотели перевести на пеллеты для отопления

Лукашенко призвал больше использовать древесные пеллеты, оставляя газ как резерв

В Белоруссии для отопления необходимо активнее использовать древесные пеллеты, а природный газ рассматривать как резерв. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова привело БелТА .

«Постепенно надо переходить на отопление пеллетами, дровами. Вон у поляков заоблачные цены на пеллеты… Надо топить в Беларуси», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что в Белоруссии очень много древесного сырья, которое необходимо научиться эффективно перерабатывать и использовать.

«Мы умеем делать это, заводов предостаточно. Поэтому пеллеты. Природный газ или другой источник топлива — как резерв», — заключил он.

В понедельник белорусский лидер посетил модернизированный агросервис в Шкловском районе, где котельная работает как раз на древесных пеллетах.

Ранее Лукашенко заявил, что хочет уберечь Белоруссию от «вражьей морды».