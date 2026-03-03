Белоруске в Польше без ее согласия удалили детородные органы

Польский хирург удалил 24-летней белоруске все детородные органы без ее согласия. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель прокуратуры Познани.

Молодой женщине в одном из госпиталей Польши удалили матку, оба яичника и маточные трубы, не поставив пациентку в известность и не получив согласия на операцию.

Гражданка Белоруссии обратилась в больницу с болями в животе, на УЗИ ей диагностировали опухоль в правом яичнике.

«Пациентке было проведено хирургическое вмешательство; изначально речь шла о возможности удаления только пораженного яичника, в результате чего она не теряла возможности иметь детей. Однако в ходе операции ее репродуктивные органы — матка, оба яичника и маточные трубы — были удалены полностью», — рассказал представитель прокуратуры.

Проводивший операцию хирург стал фигурантом уголовного дела, ему предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью. По законам Польши, его могут лишить свободы до 20 лет. Врач своей вины не признал, но сотрудничает со следствием.

В Китае вместо гематомы брюшной полости хирурги удалили 10-летнему мальчику шесть органов. Операция длилась 14 часов, после нее ребенок остался без пищеварительной системы, не мог самостоятельно есть и пить.