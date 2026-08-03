Бельгию уличили в полной зависимости от российского газа

В июле Бельгия получила весь импортируемый сжиженный природный газ (СПГ) только из России. Причиной стало сокращение поставок из других стран на фоне ближневосточного конфликта и проблем с судоходством в Ормузском проливе, сообщило агентство Belga .

«В июле Бельгия полностью зависела от России в импорте сжиженного природного газа (СПГ), поскольку война на Ближнем Востоке привела к резкому сокращению поставок в Европу», — отметили в материале.

Речь идет о поставках СПГ морскими танкерами. Природный газ по трубопроводам Бельгия продолжала получать из Норвегии и Великобритании. Общий объем поставок СПГ в Бельгию в июле сократился более чем на 40%.

В конце июля сенаторы обеих партий в США достигли соглашения по законопроекту об ужесточении санкций против России и Ирана. Документ наделяет американского президента полномочиями вводить пошлины на российскую нефть и природный газ для пяти крупнейших покупателей.