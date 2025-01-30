Belga: все самолеты, летящие в Бельгию, перенаправили в другие страны

Бельгия закрыла воздушное пространство из-за технического сбоя в диспетчерской службе. Об этом сообщило информагентство Belga .

Все самолеты, пролетающие сейчас над королевством, перенаправляются в соседние страны.

Издание Le Soir сообщило, что причиной сбоя в работе диспетчерских служб стал отказ основного радара Центра контроля за безопасностью авиасообщения (Canac). Официального подтверждения этой информации нет.

Летом прошлого года глобальный сбой в работе Windows парализовал весь мир. От него пострадали банки, авиакомпании, операторы связи. Британский телеканал Sky News был вынужден приостановить вещание в прямом эфире.

Проблемы возникли и у крупнейшего европейского порта, расположенного в Роттердаме. Причиной сбоя стало некорректное обновление от компании CrowdStrike, занимающейся кибербезопасностью во всем мире.