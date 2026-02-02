Бельгия захотела размещать заключенных-мигрантов в других странах ЕС

Министерство юстиции Бельгии предложило арендовать тюрьмы в Эстонии, Албании и Косово из-за переизбытка заключенных-мигрантов, перегружающих местную систему. Об этом сообщила газета Soir .

По мнению авторов идеи, в этих странах сильная правовая система и права осужденных удастся соблюсти.

Ранее лидер нидерландской ультраправой парламентской «Партии свободы» Герт Вилдерс согласился с оценкой президента США Дональда Трампа, что Европа стремительно скатывается в Средневековье из-за наплыва мигрантов и рискует лишиться идентичности. Он призвал немедленно закрыть границы и принять другие срочные меры.