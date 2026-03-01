Бельгия задержала нефтяной танкер Ethera без предупреждения России

Россия не получала от Бельгии официального уведомления о причинах задержания нефтяного танкера Ethera в Северном море. Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии в стране.

Бельгийские власти также не предоставили информации о национальном составе экипажа.

«В настоящий момент посольство предпринимает необходимые шаги для выяснения факта нахождения на борту граждан России, а также для обеспечения их законных прав в случае подтверждения», — добавили дипломаты.

Президент России Владимир Путин прошлым летом предупреждал о последствиях таких действий.

«Попытки нанести нам какой-то ущерб, в том числе по так называемому теневому флоту, приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — заявил российский лидер.

Ранее США задержали в международных водах находящийся под санкциями танкер Bertha.