Бельгия согласится на использование замороженных активов России

Бельгия согласится на использование замороженных активов РФ в 200 млрд евро

Власти Бельгии согласятся на использование заблокированных российских активов стоимостью около 200 миллиардов евро, если Евросоюз разделит юридические риски такого решения. Об этом изданию The Financial Times сообщил глава МИД Бельгии Максим Прево.

Дипломат объяснил, что Бельгия не может в одиночку нести ответственность за претензии на сумму, которая равна годовому государственному бюджету всей страны.

«Правительство Бельгии считает изменение порядка использования активов или конфискацию очень рискованным делом, так как правовых оснований для этого нет», — сказал Прево.

Глава МИД подчеркнул, что королевству нужно сохранить суверенные активы России в качестве рычага воздействия на переговорах в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее Прево предупредил, что конфискация замороженных активов России может нанести ущерб европейским торговым площадкам и значительно подорвать доверие к евро.