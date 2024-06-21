Бельгия потребовала разделения рисков от кредита Украине за счет России

Предоставление Украине кредита за счет дохода от замороженных активов России грозит серьезными последствиями в финансовой и юридической плоскости. Эти риски нужно разделить между всеми странами ЕС. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил министр финансов Бельгии Винсент ван Петель.

Он подчеркнул, что о полном изъятии заблокированных активов в России в депозитарии Euroclear не может даже идти речь. Но и полученные за счет них доходы тоже предполагают некоторые риски, которые страна не готова нести одна.

«Распределение рисков — это очень важный вопрос при создании этого инструмента, ключевой момент во всей дискуссии», — заявил ван Петель.

О выделении Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов договорились лидеры стран G7 на форуме в Италии. Основная доля займа придется на США. Ссуду и накопившиеся проценты закроют за счет доходов от замороженных российских активов, которые хранятся в западных депозитариях.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что страны G7 опустились до воровства. Она отметила, что после появления этой информации государства начали перекладывать вину друг на друга, так и не признавшись, кому именно принадлежит инициатива.