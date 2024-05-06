Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля | 360°

Мир 06 мая 2024, 16:00 Бельгия инициировала обсуждение в ЕС санкций против Израиля Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля Kira Hofmann / Global Look Press

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Бельгия инициировала обсуждение в Евросоюзе торговых санкций против Израиля из-за ситуации в Газе. Об этом заявил бельгийский премьер Александр де Кро. Его процитировало издание Soir.

Премьер-министр королевства отметил, что его страна еще несколько недель назад решила ввести санкции против Израиля. Как сообщил RT, по словам де Кро, эти ограничения изменят только торговые пути.

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«Поэтому мы несколько недель обсуждаем с другими европейскими странами то, как можно решить эту проблему, не говоря об этом громко», — подчеркнул политик.

Бельгийский премьер напомнил, что между ЕС и Израилем есть соглашение об ассоциации, в котором перечислены условия, связанные с правами человека. Де Кроо попросил главу евродипломатии Жозепа Борреля изучить этот момент.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможном перемирии с ХАМАС. По его словам, это произойдет при условии освобождения заложников. При этом от достижения целей войны Израиль не откажется.