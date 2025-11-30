Бельгия допустила использование российских активов при выполнении трех условий

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер допустил возможность использования российских активов для помощи Украине при выполнении трех условий. Об этом со ссылкой на письмо премьера написала немецкая газета Suddeutsche Zeitung .

Во-первых, де Вевер настаивает, чтобы страны Евросоюза предоставили по кредиту «юридически обязывающие, безусловные, безотзывные, предоставляемые по требованию» гарантии.

«Во-вторых, де Вевер хочет, чтобы все риски, связанные с процедурами урегулирования споров, были разделены партнерами по ЕС», — отметили в публикации.

По информации издания, третье условие подразумевает участие в программе всех членов Евросоюза, у которых находятся российские активы. Необходимые гарантии Бельгия может получить к декабрю.

Опасения Бельгии поддержала глава евродипломатии Кая Каллас. Она заявила, что необходимо снизить риски, а потом распределить «бремя этих рисков по общему согласию».