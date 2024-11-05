Беглую оппозицию уличили в подготовке силового переворота в Белоруссии

Белорусская оппозиция, которая находится за рубежом и курируется Западом, готовится к смещению власти в республике, в том числе и силовым методом. Об этом в интервью газете «Во славу Родины» рассказал начальник главного управления — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.

«Курируемая Западом беглая оппозиция не смирилась и по-прежнему продолжает подготовку к смещению действующей власти, не исключается и силовой сценарий», — отметил он.

В сопредельных государствах готовят так называемую белорусскую добровольческую армию, в основу которой войдет экстремистское формирование «Полк имени Калиновского», отметил замначальника Генштаба. Запад продолжает вербовать и обучать радикально настроенных белорусов, а также технически оснащает подразделение.

По словам Куприянюка, Запад пришел к «осознанию своей неспособности» совершить переворот ни в России, ни в Белоруссии, а также обеспечить победу ВСУ на поле боя, поэтому блок НАТО готовится к открытому противостоянию с Союзным государством.