«Бедные ребята». Сбежавший из Демпартии сенатор раскритиковал конгресс

Конгресс США в нынешнем составе работал хуже, чем когда-либо в истории страны. Независимый сенатор от штата Западная Виргиния Джо Манчин в интервью CNN раскритиковал обе палаты парламента.

«Бедные ребята. Мне их там так жаль. Они не могут двигаться», — сказал он.

Манчин сказал, что сенат — отстой, но палата представителей еще отстойней. Он назвал нынешний состав конгресса худшим в истории США и признался, что не станет скучать по работе в нем.

Политик объяснил, что вышел из Демпартии, потому что она стала токсичной. Манчин заявил, что если раньше демократы концентрировались на решении бытовых вопросов, например, повышении зарплат, то теперь озаботились острыми социальными проблемами и отказались брать на себя ответственность за федеральный бюджет. В республиканцах сенатор тоже разочаровался из-за отсутствия у них здравого смысла в вопросе об оружии.

Избранный президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на действующего лидера Джо Байдена за обращение к конгрессу. Он назвал его выступление позорным.