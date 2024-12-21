Байден подписал закон о временном бюджете США

«Байден 21 декабря подписал закон, предусматривающий финансирование федеральных ведомств до 14 марта 2025 года», — указали в администрации США.

Ранее верхняя палата американского конгресса не успела поддержать законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Благодаря выходным приостановление работы федеральных органов власти США было формальным. С понедельника шатдаун бы вступил в полную силу.

В новом законопроекте предусмотрено выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. К завершению срока финансирования к власти придет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.