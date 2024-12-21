Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете. Формальный шатдаун американского правительства закончился, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Байден 21 декабря подписал закон, предусматривающий финансирование федеральных ведомств до 14 марта 2025 года», — указали в администрации США.
Ранее верхняя палата американского конгресса не успела поддержать законопроект о временном продлении финансирования федерального правительства, допустив шатдаун. Благодаря выходным приостановление работы федеральных органов власти США было формальным. С понедельника шатдаун бы вступил в полную силу.
В новом законопроекте предусмотрено выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. К завершению срока финансирования к власти придет новая администрация США во главе с Дональдом Трампом.
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Байден подписал закон о временном бюджете США
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