Базу украинских призывников слили в Сеть

База украинских призывников 18-25 лет появилась в продаже в Сети

На одном из крупных форумов в интернете в свободной продаже появилась база данных украинских призывников. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Продавцы утверждают, что у них в наличии есть 678 тысяч строк полных данных о будущем призыве молодежи в возрасте от 18 до 25 лет.

В частности, в списках приведены ФИО, телефонные номера, адреса регистрации и даты рождения, а также данные об объединенном городском военкомате, к которому приписан потенциальный призывник. За сведения продавец просит три тысячи евро или «что-то интересное».

Днем ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о трехкратном увеличении показателей мобилизации в стране. При этом он не уточнил, сколько именно жителей призвали в ряды ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал закон о снижении возраста всеобщей мобилизации с 27 до 25 лет.