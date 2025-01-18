Бастрыкин поручил проверить слова австрийского политика о России
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания австрийского политика о России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В медиапространстве распространена информация о высказывании австрийского политика, призвавшего к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», — уточнили в СК.
Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России провести процессуальную проверку и предоставить правовую оценку озвученным высказываниям.
Заявлениями поделился внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I и депутат австрийского парламента Карл фон Габсбург, сообщил «Царьград». Австриец назвал Россию «классической колониальной империей».
Ранее Бастрыкин поручил проверить высказывания украинца Назара Приходько, призывающего убивать русских. Также он обвинил Россию в гибели экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион.