Башню Иисуса Христа в Барселоне достроили спустя 144 года

Manuel Romano/ZUMAPRESS.com
Фото: Manuel Romano/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В Барселоне спустя 144 года достроили башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства (Саграда Фамилия). Об этом РИА «Новости» рассказали в информационном центре.

«Сегодня был установлен верхний луч креста башни Иисуса Христа», — сообщила агентству сотрудница храма.

Центральная и самая высокая Башня Иисуса достигла высоты 172,5 метра. Официальную инаугурацию строения назначили на июнь, к столетию со дня смерти архитектора храма Антонио Гауди. Храм Святого Семейства начали строить в 1882 году. В 2027–2028 году работы продолжатся внутри башни.

