Башню Иисуса Христа в Барселоне достроили спустя 144 года
В Барселоне спустя 144 года достроили башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства (Саграда Фамилия). Об этом РИА «Новости» рассказали в информационном центре.
«Сегодня был установлен верхний луч креста башни Иисуса Христа», — сообщила агентству сотрудница храма.
Центральная и самая высокая Башня Иисуса достигла высоты 172,5 метра. Официальную инаугурацию строения назначили на июнь, к столетию со дня смерти архитектора храма Антонио Гауди. Храм Святого Семейства начали строить в 1882 году. В 2027–2028 году работы продолжатся внутри башни.
Ранее Свято-Иоанновский храм Украинской православной церкви подвергся атаке представителей Православной церкви Украины. Нападавшие срезали петли на дверях, чтобы проникнуть внутрь.