Сторонники ПЦУ атаковали храм Украинской православной церкви в Киеве

Расположенный в киевском районе Быковня Свято-Иоанновский храм Украинской православной церкви подвергся атаке представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов .

По данным организации, участники нападения срезали петли на дверях, чтобы проникнуть внутрь.

Авторы сообщения опубликовали в телеграм-канале видео с места.

На кадрах видно, что на территорию храма зашли спортивного вида молодые люди. Что сейчас происходит внутри, пока неизвестно.

Телеграм-канал «Первый Казацкий» сообщил, что это не первая попытка захвата храма. В минувшую пятницу, 13 февраля, к священнослужителям приходили клирики ПЦУ, которые трясли документами и требовали передать ключи от святыни.

Сегодня вместо них приехали спортивные молодые ребята в камуфляже.

В начале января член конгресса США Анна Паулина Луна объявила, что направила официальный запрос послу Украины в Вашингтоне Ольге Стефанишиной с требованием объяснить захваты православных храмов. Она пояснила, что к ней обратились верующие, которые рассказали о проникающих в святыни рейдерах и массовых арестах священнослужителей.