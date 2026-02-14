Сторонники ПЦУ атаковали храм Украинской православной церкви в Киеве
Расположенный в киевском районе Быковня Свято-Иоанновский храм Украинской православной церкви подвергся атаке представителей Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщил Союз православных журналистов.
По данным организации, участники нападения срезали петли на дверях, чтобы проникнуть внутрь.
Авторы сообщения опубликовали в телеграм-канале видео с места.
На кадрах видно, что на территорию храма зашли спортивного вида молодые люди. Что сейчас происходит внутри, пока неизвестно.
Телеграм-канал «Первый Казацкий» сообщил, что это не первая попытка захвата храма. В минувшую пятницу, 13 февраля, к священнослужителям приходили клирики ПЦУ, которые трясли документами и требовали передать ключи от святыни.
Сегодня вместо них приехали спортивные молодые ребята в камуфляже.
В начале января член конгресса США Анна Паулина Луна объявила, что направила официальный запрос послу Украины в Вашингтоне Ольге Стефанишиной с требованием объяснить захваты православных храмов. Она пояснила, что к ней обратились верующие, которые рассказали о проникающих в святыни рейдерах и массовых арестах священнослужителей.