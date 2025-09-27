«Бароны войны». Эрдоган назвал виновных в эскалации конфликта на Украине

Действия неких «баронов войны» приводят к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил на дипломатическом форуме Bosphorus президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В то время как бароны войны подливали бензин в огонь противостояния между Россией и Украиной, мы искали пути для достижения справедливого мира», — сказал он.

По словам Эрдогана, сейчас аналогичные усилия предпринимаются Турцией для разрешения ситуации в секторе Газа. Однако он не стал уточнять, какие именно страны или силы имел в виду. Военные конфликты завершать труднее, чем их начинать, добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган призвал страны НАТО использовать модель турецких властей в выстраивании отношений с Россией и Украиной. Также он оценил вероятность завершения украинского конфликта, выразив сомнения, что это произойдет в ближайшее время.