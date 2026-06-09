Барбара Брыльска пожаловалась на потерю памяти и одиночество

Актриса Барбара Брыльска пожаловалась в беседе с «Абзацем» на свое здоровье и одиночество. Звезду «Иронии судьбы, или С легким паром!» беспокоят потеря памяти и болезни суставов рук.

Брыльска призналась, что с каждым годом все сложнее справляться с возрастными недугами. Она пожаловалась на потерю памяти.

«Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону», — рассказала артистка.

Брыльска отметила, что современная медицина не способна ей помочь. Актриса заявила, что это болезнь старости и от нее нет лекарств. Актриса призналась, что стала все реже выходить из дома и остро ощущает одиночество. Артистка живет одна, сын живет отдельно.

Брыльска появилась в «Иронии судьбы, или С легким паром!» уже будучи звездой. На съемках артистка чувствовала себя королевой, спорила с режиссером и отказывалась целоваться с партнером Юрием Яковлевым. Брыльскую в фильме озвучивала советская актриса Валентина Талызина.