Болгарские общественники установили в Пловдиве баннеры с надписью «Россия — наш друг». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Депутат от Болгарской социалистической партии рассказал, что плакаты развесили, чтобы показать искреннее желание членов и сторонников фракции поддерживать дружеские отношение с российской стороной. Он также назвал акцию волеизъявлением болгарского общества, которое считает россиян братским народом.

Граждане Болгарии не верят прессе, распространяющей фейки о России, добавил Петков.

Ранее депутат вместе с заместителем председателя муниципального совета города Пловдива приехал на Восточный экономический форум во Владивостоке. Он отметил, что участие болгар в мероприятии поспособствует налаживанию контактов между двумя странами.

Форум также посетили представители Китая, Индии, Японии, Дании, Австралии, Германии, Южной Кореи, Кипра и других стран. Всего в мероприятии участвовали порядка 7100 человек из 74 государств и территорий.