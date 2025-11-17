Банк в Египте отобрал у россиян квартиры, купленные 15 лет назад

Российские семьи в Египте лишились элитной недвижимости, купленной 15 лет назад. О махинациях банка в Шарм-эль-Шейхе сообщил Telegram-канал Shot .

Людей выгнали с вещами на улицу и сменили замки. Квартиры россияне купили в 2008 году в элитном ЖК Royal Oasis, который принадлежал местному бизнесмену. Вскоре после покупки выяснилось, что земля под жилым комплексом принадлежит банку Housing and Development. На тот момент это не вызвало опасений, так как участок взяла в аренду мать владельца ЖК.

Несколько лет назад владелец ЖК умер. Своей матери в наследство он оставил долги перед банком, на чьей земле стоят дома. Под давлением кредитной организации женщина передала жилой комплекс в собственность банка. Получив разрешение суда, банк выгнал собственников квартир на улицу.

Россияне в отчаянии, ведь добиться возврата недвижимости в Египте практически невозможно, так как местный закон на стороне банка.

