Баланс сил в мире стал одной из тем переговоров с США в Эр-Рияде

Российские и американские дипломаты во время переговоров в Эр-Рияде подняли тему нового баланса сил в мире. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел G20, сообщило РИА «Новости» .

«Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», — отметил он.

По его словам, американская сторона согласилась с тем, что отношения необходимо выстраивать на основе признания национальных интересов. Дипломат добавил, что завершить украинский конфликт удастся только в том случае, если устранятся его первопричины.

Для этого необходимо выполнение обязательств по уважению прав человека, а также соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, подчеркнул Лавров.

Ранее официальный представитель Кремля подтвердил, что началась подготовка встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. На переговорах в Саудовской Аравии дипломаты договорились провести встречу лидеров как можно быстрее.