Песков заявил, что Россия и США условились начать подготовку встречи Путина и Трампа

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа уже началась. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.

Встреча должна быть подготовлена, добавил Песков. Поэтому на данный момент говорить о том, сколько займут приготовления — дни или недели — невозможно.

Более того, объяснил представитель Кремля, в Эр-Рияде, обе стороны проявили политическую волю организовать такую встречу как можно скорее. Россия и США условились немедленно организовать конкретную субстантивную подготовку переговоров на высшем уровне.

Работа по данному направлению будет продолжаться активно и быстро. Прежде всего, стороны условились начать нормализацию отношений с восстановления работы посольств.

Также корреспондент поинтересовался, чего можно ожидать в данной ситуации от властей Украины.