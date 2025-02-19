Песков заявил, что Россия и США условились начать подготовку встречи Путина и Трампа
Песков: началась подготовка встречи президентов России и США
Подготовка встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа уже началась. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с автором программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным.
Встреча должна быть подготовлена, добавил Песков. Поэтому на данный момент говорить о том, сколько займут приготовления — дни или недели — невозможно.
Более того, объяснил представитель Кремля, в Эр-Рияде, обе стороны проявили политическую волю организовать такую встречу как можно скорее. Россия и США условились немедленно организовать конкретную субстантивную подготовку переговоров на высшем уровне.
Работа по данному направлению будет продолжаться активно и быстро. Прежде всего, стороны условились начать нормализацию отношений с восстановления работы посольств.
Также корреспондент поинтересовался, чего можно ожидать в данной ситуации от властей Украины.
От киевского режима мы можем ждать все, что угодно. Очевидно, что в мире будут те, кому не понравится нормализация диалога между Россией и США. Здесь нам всем нужно быть начеку.
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
Российско-американские переговоры прошли 18 февраля в Эр-Рияде. Президент России оценил их высоко. Стороны, в числе прочего, условились о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.