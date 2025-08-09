Издание Minval выступило с критикой России после удара по Украине

Провластное азербайджанское издание Minval выпустило материал, в котором раскритиковало Россию. Авторы статьи назвали ее «озлобленным бомжом геополитики».

Поводом столь агрессивной реакции прессы Азербайджана стали удары России по газовой станции на Украине. Под атаку попала и нефтебаза под Одессой, этот объект управляется азербайджанской компанией.

В публикации Minval утверждается, что атака могла быть связана с применением дронов «Герань» российской армии, однако никаких подтверждений этой версии авторы не привели.

Редакция издания охарактеризовала произошедшее как «судорожную пакость недоимперии». Ранее Minval уже делало подобные выпады: издание намеренно заменяло российские топонимы на старые названия, например, Кенигсберг и Орынбор, заявляя о «неуважении» Москвы к Азербайджану.

В прежних публикациях сайт также писал, что «эпоха одностороннего военного диктата Москвы завершена» и предлагал Баку рассмотреть возможность размещения базы Североатлантического альянса у российской границы.

Россия в ночь на 8 августа нанесла серию ударов по инфраструктуре Украины под Одессой. Военный эксперт Подоляка счел, что это, в числе прочего, был и «Ильхаму Алиеву большой „подарок“».