Байдену предрекли поражение на выборах из-за нежелания говорить с Путиным

Журналист Херш: Байден не победит на выборах, если не поговорит с Путиным

Американский лидер Джо Байден проиграет в ближайших выборах из-за неспособности реалистично воспринимать мир, а также из-за взглядов на политику России. Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в своем блоге Substack .

«Преклонный возраст президента Байдена и трудности, с которыми он сталкивается при произнесении речи, — не единственное, что ставит под угрозу его переизбрание: еще одной проблемой является его давняя неспособность видеть мир таким, какой он есть», — написал он.

Публицист отметил, что с начала спецоперации на Украине Байден ничего не сделал для организации встречи один на один с российским коллегой Владимиром Путиным. Отказ от диалога с Россией может стоить президенту США второго срока.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что три американских штата могут не допустить участия Байдена на выборах. Это Алабама, Огайо и Вашингтон.