Байдена предупредили о проблемах из-за оскорбительных обвинений в адрес Японии | 360°

Мир 03 мая 2024, 08:00 Байдена предупредили о проблемах из-за оскорбительных обвинений в адрес Японии NYT спрогнозировал США проблемы с союзниками после слов о «странах-ксенофобах» Unsplash

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Отношения Японии и США могут испортиться из-за оскорбительных обвинений американского президента Джо Байдена. Об этом сообщила газета New York Times.

Автор статьи предположил, что заявления американского лидера о «ксенофобии» может вызвать раздражение у дипломатов Белого дома, потративших «годы на обхаживание Японии и Индии».

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Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс прокомментировал статью и сравнил слова Байдена с «клоунадой». По его мнению, обвинения в ксенофобии соответствуют непродуманному курсу внешней политики Белого дома. Сенатор добавил, что глупо делать такие резкие высказывания в адрес Японии — ключевого союзника страны в Тихоокеанском регионе.

Ранее Байден назвал жесткой миграционную политику Японии. Американский лидер также связал ее экономические проблемы с «ксенофобией». Он отметил, что США хорошо относятся к мигрантам, поэтому экономика государства продолжает расти, в отличие от Японии и Китая.