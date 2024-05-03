Байден связал проблемы Японии с ее «ксенофобией» | 360°

Мир 03 мая 2024, 07:39 Байден связал проблемы Японии с ее «ксенофобией» Президент США Байден объяснил проблемы в экономике Японии ее «ксенофобией» Unsplash

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Причиной экономических проблем Японии являются ее жесткая миграционная политика и «ксенофобия». Об этом заявил президент США Джо Байден, его процитировало агентство Bloomberg.

Он выступил предвыборном мероприятии в Вашингтоне и напомнил, что США хорошо относятся к мигрантам, поэтому экономика страны растет. В качестве обратного примера он привел Японию и Китай.

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«Почему Китай тормозит так сильно в экономическом плане? Почему у Японии проблемы? <…> Потому что они ксенофобы, они не ждут мигрантов», — заключил американский лидер.

Заявление Байдена прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он обвинил США в ведении ксенофобной внешней политики. По его словам, Белый дом ввел против против России санкции по признаку национальности и гражданства, а также запретил компаниям контактировать с некоторыми странами.