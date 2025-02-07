При президенте США Джо Байдене Белый дом финансировал создание и изучение трансгендерных обезьян, мышей и крыс. На эти исследования администрация потратила 10 миллионов долларов, заявила член Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина Нэнси Мэйс.

По ее словам, власти направляли деньги налогоплательщиков на изучение восприимчивости подобных животных к «передозировке наркотиками», а также способности «заразиться ВИЧ».

«Эти гранты <…> финансировали болезненные и смертельные эксперименты с трансгендерами, в ходе которых лабораторным животным проводили инвазивные операции и гормональную терапию в университетах по всей стране», — отметила Мэйс.

Ранее пресс-служба Белого дома подтвердила, что администрация Байдена финансировала через

фонд USAID пайки для бойцов «Аль-Каиды»* в Сирии. Также поддержку оказывали проектам, связанным с продвижением ЛГБТ** в других странах.