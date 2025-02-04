Администрацию Байдена уличили в покупке пайков для «Аль-Каиды» в Сирии

Фонд USAID (Агентства по международному развитию) оплачивал пайки для бойцов «Аль-Каиды»* в Сирии, а также мюзикл про инклюзивность в Ирландии и продвижение равенства в деловой среде Сербии для ЛГБТ**-персон. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«47 000 долларов за „трансгендерную оперу“ в Колумбии, 32 000 долларов за „трансгендерный комикс“ в Перу, два миллиона долларов на смену пола и „ЛГБТ**-активизм“ в Гватемале», — отметили на сайте администрации американского президента.

Белый дом обвинил агентство в расточительстве и злоупотреблениях. По его данным, фонд USAID во время правления предыдущего лидера США Джо Байдена переводил большие суммы на «смехотворные и, во многих случаях, злонамеренные» проекты.

Ранее политолог Малек Дудаков высказался по поводу возможного закрытия USAID. По его мнению, агентство служило кормушкой для ряда НКО и являлось важным инструментом «мягкой силы». Теперь эту структуру могут присоединить к Госдепартаменту, предположил эксперт.