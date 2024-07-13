Байдена обвинили в грубом вмешательстве в дела Китая

МИД Китая обвинил США в грубом вмешательстве во внутренние дела страны

Фото: Pxhere

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «О содействии разрешению тибетско-китайского спора» — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

«Тибет с древних времен был частью Китая. Дела Тибета являются чисто внутренними делами Китая и не допускают никакого внешнего вмешательства», — подчеркнули в министерстве.

Китайская сторона пригрозила Штатам решительными мерами ради защиты собственной безопасности, суверенитета и интересов развития страны.

Ранее Китай ввел ограничения против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под санкции попали шесть организаций, в том числе Anduril Industries и Maritime Tactical Systems. КНР также призвала американскую сторону прекратить дискредитацию, ведь ее действия нарушают международное право.

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