Президент США Байден заявил, что может выйти из предвыборной гонки в случае проблем со здоровьем

Президент США Джо Байден назвал причины, при которых будет готов выйти из предвыборной гонки. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на BET.

Американский лидер заявил, что пока врачи не давали ему таких рекомендаций. Но, если бы были медицинские показания, Байден бы вышел из гонки.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то — врачи — пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — подчеркнул Джо Байден.

Ранее он называл другую причину. Байден говорил, что перестанет претендовать на президентский пост, если Бог сойдет с небес.