Байден забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем узнают другие

Бывший президент США Джо Байден на похоронах пастора Джесси Джексона похвастался, что забыл о главе России Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине больше, чем знают другие. Его слова привел телеканал CBS .

«Я больше забыл о том, что делает Путин и Си, чем эти парни и большинство узнают», — заявил экс-президент США.

Он хотел напомнить о встречах с российским лидером, но оступился и переключился на другую тему.

«Я встречался с Путиным… Ладно…», — сказал Байден.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тот необдуманно растратил все свое время и бюджет страны на Украину.