Байден встретится с семьями погибших при теракте в Новом Орлеане

Байден посетит Новый Орлеан 6 января для встречи с семьями погибших при теракте

Президент США Джо Байден вместе с женой Джилл встретится с семьями и друзьями погибших при теракте в Новом Орлеане. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Там отметили, что глава государства прибудет в пострадавший город в ближайший понедельник, 6 января.

«Президент и его супруга Джилл будут скорбеть вместе с семьями и членами сообщества, пострадавшими в результате трагического нападения», — указали в тексте заявления.

Внедорожник протаранил толпу праздновавших наступление Нового года людей в Новом Орлеане в ночь на 1 января. Жертвами теракта стали 15 человек. Несколько десятков получили ранения различной степени тяжести.

По данным ФБР, автомобилем управлял 42-летний уроженец Техаса Шамсуддин Джаббар, который без остановок проехал три квартала, сбивая стоявших на тротуаре людей. После прибытия на место сотрудников полиции он открыл по ним огонь, ранив двух правоохранителей. Джаббар погиб в ходе организованной им перестрелки.

В ходе обыска автомобиля мужчины криминалисты обнаружили флаг «Исламского государства»*. На месте аварии следователи нашли две неразорвавшиеся бомбы. ФБР квалифицировало преступление как теракт.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что в квартире Джаббара криминалисты обнаружили составные элементы для изготовления взрывных устройств.

*Запрещенная в России террористическая организация.