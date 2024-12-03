Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог самостоятельно преодолеть одну ступеньку невысокого подиума, ему на помощь пришел лидер Анголы Жуан Лоренсу. Об этом сообщил Telegram-канал «РИА Новости: США».
Судя по кадрам, сначала Байдену показали направление, в котором ему необходимо идти. Но когда нужно было подняться на подиум, Лоренсу взял американского коллегу за руку и помог ему подняться.
Президент США прибыл в Анголу с трехдневным визитом. Во время выступления он назвал центральноафриканскую страну городом. Также Байден объявил о выделении одного миллиарда долларов на укрепление продовольственной безопасности Анголы.
На время приезда американского лидера в провинции Бенгела запретили уличную торговлю, перенесли похороны и перекрыли дороги. Джо Байден впервые посетил Анголу с официальным визитом в качестве президента.
Байден не смог подняться на одну ступеньку во время визита в Анголу
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