Байден не смог подняться на одну ступеньку во время визита в Анголу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не смог самостоятельно преодолеть одну ступеньку невысокого подиума, ему на помощь пришел лидер Анголы Жуан Лоренсу. Об этом сообщил Telegram-канал «РИА Новости: США» .

Судя по кадрам, сначала Байдену показали направление, в котором ему необходимо идти. Но когда нужно было подняться на подиум, Лоренсу взял американского коллегу за руку и помог ему подняться.

Президент США прибыл в Анголу с трехдневным визитом. Во время выступления он назвал центральноафриканскую страну городом. Также Байден объявил о выделении одного миллиарда долларов на укрепление продовольственной безопасности Анголы.

На время приезда американского лидера в провинции Бенгела запретили уличную торговлю, перенесли похороны и перекрыли дороги. Джо Байден впервые посетил Анголу с официальным визитом в качестве президента.