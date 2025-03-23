Байден тайно разрешил Chevron обходить санкции

Экс-президент США Джо Байден позволил нефтяной корпорации Chevron вопреки запрету направить Венесуэле около 300 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Благодаря секретному дополнению к генеральной лицензии Минфина США от ноября 2022 года Chevron могла добывать и экспортировать венесуэльскую нефть, однако не имела возможности передавать деньги венесуэльскому правительству и госорганизациям, в том числе платить налоги, роялти или дивиденды.

По информации агентства, дополнение к соглашению позволило компании обойти санкции. В документе прописали, что Chevron может совершать «необходимые для продолжения бизнеса» в стране. Таким образом компания задекларировала перед венесуэльскими властями налоговые обязательства в сотни миллионов долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп лишил семью Джо Байдена доступа к секретным документам. Он подчеркнул, что предоставление доступа к данным не отвечает национальным интересам. В список людей, которые не могут получить документы, также вошли Хиллари Клинтон и Камала Харрис.