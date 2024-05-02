Мир 02 мая 2024, 14:47 Песков указал на ксенофобию в действиях США, а не России Песков: Россия не проводит ксенофобную политику, в отличие от США Unsplash

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Россия, в отличие от США, не проводила ксенофобную политику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на брифинге, что заявление американского лидера Джо Байдена справедливо лишь в отношении его собственной страны. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

«Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот. <…> Нет, это делает не Россия, это делает совсем другая страна», — сказал он.

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Дмитрий Песков обвинил США в проведении ксенофобной внешней политики. Он напомнил, что именно Белый дом, а не российское руководство, ввел санкции по признаку национальности и гражданства, а также заставил компании прекратить контакты с неугодными странами. Представитель Кремля опроверг заявление Джо Байдена, который обвинил Россию, Китай и Японию в ксенофобии.

Американского президента обвинили в развязывании экономической войны, сообщил RT. Журналист Клейтон Моррис заявил, что закон о праве лидера США конфисковать российские активы спровоцирует прямое противостояние двух стран.