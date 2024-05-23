Байден решил найти специалиста по мемам
Предвыборный штаб Байдена открыл вакансию специалиста по мемам
Президент США Джо Байден ищет специалиста по мемам. Такую вакансию открыл штаб политика по переизбранию.
«Контент менеджер и менеджер по мемам», — сказано в заголовке вакансии на платформе Daybook.
Специалист должен будет искать и развивать возможности по сотрудничеству, в том числе с медиа, подкастерами и страницами мемов в соцсетях. Также от него ожидают инновационных идей.
Кандидат должен обладать опытом работы в СМИ или производстве контента от двух до четырех лет. Кроме того, для работы ему необходимо понимать цифровой ландшафт и тренды соцсетей.
Действующий президент США и сам часто становится героем мемов. В декабре 2023 года его оговорка на церемонии награждения премией центра Кеннеди за вклад в американскую культуру вызвала волну шуток в интернете.
В апреле Илон Маск посмеялся над мемом, где Байден представлен в образе Морфеуса из «Матрицы».