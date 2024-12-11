Байден разработал секретный документ против России

Президент США Джо Байден разработал документ о национальной безопасности, в котором сказано, как не допустить ответных санкций со стороны России и ее союзников. Об этом сообщило агентство Reuters.

В меморандуме предполагается реорганизовать правительственные структуры для более эффективного решения вопросов, связанных с этими четырьмя странами: Россией, Ираном, Северной Кореей и Китаем.

«Новый документ Байдена предписывает различным подразделениям правительства США реструктурировать группы, которые в настоящее время организованы по регионам, чтобы лучше сосредоточиться на вопросах, связывающих четыре страны, расположенные в Европе и Азии», — отметили в публикации.

Меры разработают до вступления в должность Дональда Трампа.

Администрация президента США намерена в ближайшее время усилить санкции против экспорта российской нефти. Новые ограничения будут касаться не только поставщиков, но и покупателей топлива. Однако из-за рестрикций могут повыситься цены на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к увеличению напряженности в мировой экономике.

Ранее в России отметили, что администрация Байдена оставит избранному президенту США Дональду Трампу тяжелое наследство.