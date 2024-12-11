Администрация президента США Джо Байдена попытается оставить избранному лидеру Дональду Трампу тяжелое наследство. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Многие прогнозируют, что администрация Байдена попытается оставить тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, действующая администрация продолжит действовать в этом направлении. Остальным участникам политического процесса только предстоит увидеть, как это произойдет.

По данным Bloomberg, американские власти собираются в ближайшее время ужесточить санкции в отношении экспорта нефти из России. Это произойдет по аналогии с ограничениями против Ирана — рестрикции распространятся не только на поставщиков, но и на покупателей российского топлива.