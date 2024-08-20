Байден процитировал Киссинджера о России на съезде Демпартии
Байден: со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски
Президент США Джо Байден процитировал бывшего госсекретаря Генри Киссинджера, выступая на национальном съезде Демократической партии в Чикаго. Об этом сообщил телеканал CBS News.
Байден отметил, что провел 190 часов с европейскими лидерами для укрепления НАТО, что дало результат — Финляндия и Швеция стали членами альянса.
«За 10 дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — отметил президент.
В своем выступлении в Чикаго Байден также пообещал, что вице-президент и кандидат от демократов Камала Харрис, если она победит на выборах в ноябре, «никогда не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Байден заявил, что только США смогут выполнять роль мирового лидера и вести за собой других. Победы страны якобы идут на пользу не только ей, но и всему миру, отметил американский президент.